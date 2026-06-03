Ремонтные работы стартовали на 6 мостах в Ульяновской области

Работа ведется в Кузоватовском, Новомалыклинском, Инзенском, Старокулаткинском районах и в пригороде Ульяновска. Например, в селе Томылово обновляют переправу через суходол. Сооружение критически важно для местных жителей — оно находится на единственной дороге, связывающей поселок Беркулейка и село Томылово с райцентром Кузоватово. Специалисты разберут мост, проложат новую водопропускную трубу, обновят дорожное покрытие и тротуар, установят знаки, ограждения, нанесут разметку. В настоящее время рабочие уже укладывают слои нового дорожного покрытия.