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Операторы «Южной» группировки войск показали успешную работу беспилотных наземных роботов

Операторы наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Южной» группировки войск продолжают ликвидировать заграждения ВСУ. Видеофиксацию успешных.

Операторы наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Южной» группировки войск продолжают ликвидировать заграждения ВСУ. Видеофиксацию успешных операций с применением роботов предоставила ИА «Высота 102» пресс-служба Южного военного округа.

НРТК применяются в зоне проведения специальной военной операции в целях разминирования местности, а также прокладки путей движения и маневра подразделения «Южной» группировки войск.

— Беспилотные роботы-саперы всё чаще заменяют группы инженерной разведки и разминирования, тем самым сберегая от опасности военнослужащих, — сообщили в ЮВО. — Благодаря современным технологиям операторы НРТК могут обезвреживать в том числе мины с магнитным датчиком цели. Также беспилотные роботы-саперы помогают расчищать дороги от невзрывных заграждений с целью подготовки маршрутов для перемещения войск.

Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет;

категория здоровья «А» и «Б»;

образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее;

обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»;

отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73−49−96, 8−937−700−53−73 и на сайте.

Видео: Южного военного округа.