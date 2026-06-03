Жителю Полесского района вернули деньги, которые он отправил мошенникам

Известно, что аферисты обманули мужчину — он через мобильное приложение банка перевел преступникам 95 тыс. рублей. Деньги «капнули» на счет жителя Нижнего Новгорода. Тот, как выяснилось, добровольно предоставил свою банковскую карту для совершения таких финансовых операций.