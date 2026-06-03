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Жителю Полесского района вернули деньги, которые он отправил мошенникам

Отыскать удалось владельца счета, на который «капнул» перевод.

Жителю Полесского района вернули деньги, которые он отправил дистанционным мошенникам в мае 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что аферисты обманули мужчину — он через мобильное приложение банка перевел преступникам 95 тыс. рублей. Деньги «капнули» на счет жителя Нижнего Новгорода. Тот, как выяснилось, добровольно предоставил свою банковскую карту для совершения таких финансовых операций.

В пользу пенсионера взыскали так называемое неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими деньгами — всего 117 тыс. рублей.