На пляже, с книгой: Елена Исинбаева отмечает 44-летие в Испании

Прославленная волгоградская спортсменка Елена Исинбаева отмечает 44-й день рождения. Свой праздник Лена встречает в Испании, куда переехала с мужем и детьми несколько лет назад. 3 июня Исинбаева выложила на своей страничке фото с пляжа, где она загорает и читает книгу. «Сегодня мой день», лаконично подписала фото Елена, правда, на английском языке.