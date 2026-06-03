Климатолог Иошпа: в мае в Ростовской области осадков выпало на 70% больше нормы

Холодный май не означает прохладное лето. По словам специалиста, нет программы, которая бы это предсказала. Если средняя температура июня составит около +22 градусов — это норма. Скорее всего, столбики термометров поднимутся до +28 — +30 градусов. Настоящее жаркое лето еще придет, уверяет эксперт.