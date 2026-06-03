В КБР предложили способ повышения эффективности солнечных технологий

«Перовскитные фотоэлементы способны конкурировать с популярными кремниевыми батареями. Исследователи посчитали, что на КПД фотоэлектрических преобразователей влияет как толщина поглощающего слоя — перовскита, так и отдельные буферные слои. Речь идет об оксиде цинка и оксиде никеля. Ученые рассчитали толщину перовскита, который может повысить КПД солнечных элементов до 24,3%», — пояснили в вузе.