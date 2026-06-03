В КБР предложили способ повышения эффективности солнечных технологий

НАЛЬЧИК, 3 июня. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова рассчитали параметры для повышения эффективности солнечных технологий. Вместо популярного кремния в исследование включили минерал перовскит, который снизил стоимость изготовления и повысил коэффициент полезного действия (КПД), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Перовскитные фотоэлементы способны конкурировать с популярными кремниевыми батареями. Исследователи посчитали, что на КПД фотоэлектрических преобразователей влияет как толщина поглощающего слоя — перовскита, так и отдельные буферные слои. Речь идет об оксиде цинка и оксиде никеля. Ученые рассчитали толщину перовскита, который может повысить КПД солнечных элементов до 24,3%», — пояснили в вузе.
Расчетную модель отличает от кремниевых батарей относительно низкая стоимость изготовления и высокий КПД. Расчетная удельная мощность составила 24,7 мВт/см. Оксид цинка при этом обеспечивает высокую подвижность электронов, а оксид никеля обладает дырочной проводимостью и хорошей эксплуатационной стабильностью. Оба материала отличаются доступностью и низкой стоимостью.
«Для сравнения: коммерческие модели кремния выдают КПД 16−18%. Мы не создавали слои экспериментально, а выполнили компьютерное моделирование в программе SCAPS-1D, чтобы подобрать оптимальные параметры. Полученные результаты целесообразно использовать при оптимизации перовскитных фотоэлектрических преобразователей», — прокомментировал инженер центра микроэлектроники и нанотехнологий КБГУ Артур Агоев.
Исследование при финансовой поддержке Российского научного фонда проводили ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова и Северо-Кавказского горно-металлургического института. В команду вошли доктор физико-математических наук Ахмед Кармоков, кандидат технических наук Олег Молоканов, кандидат физико-математических наук Рита Кармокова, доктор технических и экономических наук Евгений Козырев и инженер центра микроэлектроники и нанотехнологий КБГУ Артур Агоев.