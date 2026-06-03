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Гусевская районная больница планирует заказать модульный пищеблок

На эти цели выделяют более 44 млн рублей.

Гусевская центральная районная больница планирует заказать поставку и монтаж модульного пищеблока. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Предполагается, что сборное здание из металла в количестве одной единицы обойдётся учреждению в 44 250 000 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В апреле 2026 года на поставку и монтаж модульного здания женской консультации в Гвардейске выделили 95 млн рублей.