Гусевская районная больница планирует заказать модульный пищеблок

Гусевская центральная районная больница планирует заказать поставку и монтаж модульного пищеблока. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Предполагается, что сборное здание из металла в количестве одной единицы обойдётся учреждению в 44 250 000 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
В апреле 2026 года на поставку и монтаж модульного здания женской консультации в Гвардейске выделили 95 млн рублей.