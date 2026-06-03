Копейка рубль бережёт: Тамара Глоба назвала счастливчика, в карманы которого в июне деньги будут прыгать сами

Месяц для представителей воздушной стихии получится плотным и подвижным. Июнь хорошо подойдёт для работы, учёбы и профессионального роста: одни Водолеи сами потянутся за новыми знаниями, другие окажутся в роли наставников и смогут передать свой опыт. По прогнозу астролога, в это время могут открыться важные финансовые перспективы, которые дадут результат.