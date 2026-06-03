У волгоградки отняли авто, на котором прокатился её нетрезвый муж

«Ночью 28 декабря 2025 года машину, которой управлял мужчина, остановили полицейские. Они предложили ему пройти медосвидетельствование, но он отказался. В суде он вину признал, суд приговорил его к 240 часам обязательных работ с лишил права управлять автомобилями», — сообщает представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.