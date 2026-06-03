У волгоградки отняли авто, на котором прокатился её нетрезвый муж

Прокуратура добилась конфискации автомобиля у женщины, чей муж решил прокатиться на её машине в нетрезвом виде.
Под уголовное преследование волгоградец попал, поскольку уже был прежде лишён водительских прав за пьяную езду, однако решил вновь сесть за руль после того, как принял алкоголь.
«Ночью 28 декабря 2025 года машину, которой управлял мужчина, остановили полицейские. Они предложили ему пройти медосвидетельствование, но он отказался. В суде он вину признал, суд приговорил его к 240 часам обязательных работ с лишил права управлять автомобилями», — сообщает представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
Надзорному органу однако этого оказалось мало — по требованию прокуратуры без Geely Coolray оставили жену осуждённого, признав иномарку общим имуществом супругов.
Ранее стало известно, что в Волгограде ограничили продажу вейпов и кальянов: какие точки закроют.