«Проведу весь день, круша все подряд». Белоруска Арина Соболенко сказала, что будет делать после поражения на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сказала, как она переживет поражение в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» от россиянки Дианы Шнайдер со счетом 3:6, 7:5, 6:0.
— Что нас не убивает, то, наверное, делает сильнее, — цитирует ее puntodebreak.com. — В какой-то момент я найду способ преодолеть эту ситуацию и вернусь еще сильнее.
А вот как она преодолеет это:
— Знаете эти комнаты, куда можно зайти и все разбить? Наверное, завтра я проведу там весь день, круша все подряд. Может, это поможет, — рассмеялась Арина.
Кстати, Соболенко заявила после поражения на «Ролан Гаррос», что хочет уйти из тенниса.