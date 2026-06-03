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«Проведу весь день, круша все подряд». Белоруска Арина Соболенко сказала, что будет делать после поражения на «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко сказала, что будет крушить все подряд после поражения в Париже.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сказала, как она переживет поражение в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» от россиянки Дианы Шнайдер со счетом 3:6, 7:5, 6:0.

— Что нас не убивает, то, наверное, делает сильнее, — цитирует ее puntodebreak.com. — В какой-то момент я найду способ преодолеть эту ситуацию и вернусь еще сильнее.

А вот как она преодолеет это:

— Знаете эти комнаты, куда можно зайти и все разбить? Наверное, завтра я проведу там весь день, круша все подряд. Может, это поможет, — рассмеялась Арина.

Кстати, Соболенко заявила после поражения на «Ролан Гаррос», что хочет уйти из тенниса.