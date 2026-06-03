Дмитрий Бирюков назначен главой орловского управления судебного департамента

«Ъ-Черноземье» сообщил о согласовании господина Бирюкова на пост главы судебного департамента в середине мая. Решение приняли на внеочередном заседании совета судей Орловской области. Ранее начальником управления в течение 16 лет был Борис Величкин, который ушел с должности в апреле этого года.