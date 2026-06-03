Сократишь жизнь! Что настрого запрещено в Василисков день, 4 июня 2026 года

Всемирный день гаража — о том, как сарай превратился в святилище для «железных коней». Славянский праздник Ярило Мокрый — о том, как наши предки провожали весну и встречали лето, купаясь в росе и прыгая через костры. Один праздник — о любви к автомобилям, другой — о почитании солнца. Но оба — о пространстве, где человек остаётся наедине со своим «железным другом» или с природой.