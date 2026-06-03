Более 830 вакансий открыто в сельскохозяйственной отрасли Нижегородской области

Более 830 вакансий в сфере сельского хозяйства Нижегородской области доступно на портале «Работа России» по состоянию на начало июня.
Предложения о трудоустройстве представили птицефабрики, агрофирмы, племенные заводы и лесхозы. Среди наиболее востребованных профессий — агроном, ветеринарный врач, водитель, животновод, оператор машинного доения, тракторист и овощевод.
«Сельское хозяйство сегодня — это высокотехнологичная сфера, где требуются не просто руки, а квалифицированные кадры, владеющие современным оборудованием и цифровыми решениями. Мы видим прямую связь: чем активнее предприятия модернизируют производство, тем выше спрос на агрономов, инженеров, операторов машинного доения. Наша задача — обеспечить условия, чтобы каждый житель области, желающий работать в сельском хозяйстве, мог найти место с достойной зарплатой и социальными гарантиями», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Самые высокие зарплаты работодатели предлагают главным инженерам (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) — до 200 тысяч рублей. Начальники племзаводов могут зарабатывать до 120 тысяч рублей, главные агрономы — до 110 тысяч рублей, а операторы машинного доения — до 100 тысяч рублей.
«В регионе разработан комплекс мер, направленных на развитие кадрового потенциала отрасли АПК. Молодые специалисты сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств могут получить выплату в размере 500 или 400 тысяч рублей при условии отработки в организации не менее пяти лет. В качестве альтернативы пособию молодые специалисты могут улучшить свои жилищные условия, оформив единовременную целевую выплату в размере двух миллионов рублей», — сказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
С начала 2026 года при содействии Нижегородского кадрового центра «Работа России» в сельхозотрасль региона трудоустроены 75 человек. Они заняли вакансии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, слесаря по ремонту сельхозмашин и оборудования, рабочего по уходу за животными, лесовода, оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм.
«Служба занятости региона активно взаимодействует с сельхозпроизводителями, чтобы оперативно закрывать потребности в кадрах. Мы помогаем не только с подбором персонала, но и с профессиональной ориентацией соискателей, их обучением и переобучением под конкретные рабочие места», — рассказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.
Специалисты кадрового центра готовы оказать гражданам бесплатную консультацию по поиску работы, составлению резюме и прохождению собеседования. Ознакомиться с актуальными вакансиями можно на портале «Работа России» (https://trudvsem.ru). Соискатели могут подать заявку, пройти отбор и получить приглашение на работу в полностью дистанционном формате.
Уточнить информацию также можно по телефону «горячей» линии: 8 (831) 410 41 41 или в официальной группе учреждения во «ВКонтакте»: vk.com/trudnnov.
Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.