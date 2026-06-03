Более 830 вакансий открыто в сельскохозяйственной отрасли Нижегородской области

«Сельское хозяйство сегодня — это высокотехнологичная сфера, где требуются не просто руки, а квалифицированные кадры, владеющие современным оборудованием и цифровыми решениями. Мы видим прямую связь: чем активнее предприятия модернизируют производство, тем выше спрос на агрономов, инженеров, операторов машинного доения. Наша задача — обеспечить условия, чтобы каждый житель области, желающий работать в сельском хозяйстве, мог найти место с достойной зарплатой и социальными гарантиями», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.