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Молодые педагоги Прикамья получат единовременные выплаты по 100 тысяч рублей

Проект закона рассмотрит в июне краевой парламент.

Источник: Комсомольская правда

Краевой парламент на июньском пленарном заседании рассмотрит ряд законодательных инициатив. Одна из них затронет педагогов государственных и муниципальных образовательных организаций.

Согласно поступившему на рассмотрение закону, молодые педагоги смогут получать единовременную выплату 100 тыс. руб. Главным условием является устройство на работу в течение двух лет после получения профессионального образования. В законопроекте также предлагается не учитывать форму их обучения — очная или заочная.

«Сейчас претендовать на выплату могут только те педагоги, которые обучались очно», — дополнили в пресс-службе краевого Законодательного собрания.

Этот же законопроект предлагает отменить компенсацию расходов родителей или законных представителей на семейное образование. На федеральном уровне компенсацию отменили с 2013 года.

Причина отмены заключается в негативном влиянии на социализацию и качество обучения детей вне детского коллектива и без участия квалифицированных педагогов. Это решение не означает запрет на семейное образование.