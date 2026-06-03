Молодые педагоги Прикамья получат единовременные выплаты по 100 тысяч рублей

Согласно поступившему на рассмотрение закону, молодые педагоги смогут получать единовременную выплату 100 тыс. руб. Главным условием является устройство на работу в течение двух лет после получения профессионального образования. В законопроекте также предлагается не учитывать форму их обучения — очная или заочная.