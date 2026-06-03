В Волгограде могут запретить продажу «помусоленных слоек и сосисок в тесте»

Очевидно, что речь идет о той продукции, которую сетевики пекут либо доводят до кондиции непосредственно в торговых точках. Именно такие изделия действительно продают с открытых прилавков, которые в Волгограде зачастую располагаются едва ли не в полуметре от пола. В результате булки, плюшки и пончики в буквальном смысле собирают на себя пыль с ботинок.