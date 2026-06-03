В Балтийском округе к газу подключили более 2300 квартир. До конца года количество новых абонентов планируют увеличить в пять раз. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
Подключение домов реализуют в рамках первого этапа газификации Балтийска. Он должен охватить 258 домов и обеспечить ресурсом 7300 потребителей. Всего до конца года планируют газифицировать до 12000 домовладений. Для этих целей запустят три новые котельные.
«По состоянию на 1 июня 2026 года количество домовладений, обеспеченных природным газом, составляет 2345, из которых 2306 — квартиры в МКД, 39 — индивидуальные жилые дома. Большинство новых абонентов находится в Балтийске — 2022 потребителя, 311 потребителей в Приморске и 12 домов — в посёлке Дивное», — рассказали в пресс-службе.
Жители могут получать услуги по поставке газа в центре обслуживания в Балтийске на проспекте Ленина, 67. Приём документов ведут по будним дням, с 8:00 до 17:00. Все услуги также можно получить в дистанционном формате через личный кабинет «Мой газ» или на сайте поставщика ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
Первые дома в Балтийске и Приморске начали подключать к газовой сети в конце декабря 2025 года. Власти уточняли, что работу будут проводить поэтапно. Первые 422 здания подключают к природному газу по мере готовности оборудования в квартирах.
В 2024 году подрядчик завершил пусконаладочные работы на автоматической газораспределительной станции для Балтийска. Их выполняло ООО «АСУ ПРО» из Оренбурга. С фирмой заключили контракт на 590 миллионов рублей. При строительстве АГРС возникли сложности с поставкой материалов. Из-за проблем с логистикой подрядчик выбился из графика.