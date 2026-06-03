В Балтийском округе к газу подключили более 2300 квартир

Жители могут получать услуги по поставке газа в центре обслуживания в Балтийске на проспекте Ленина, 67. Приём документов ведут по будним дням, с 8:00 до 17:00. Все услуги также можно получить в дистанционном формате через личный кабинет «Мой газ» или на сайте поставщика ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».