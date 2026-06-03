Мэрия потребовала снести недвижимость переработчика картофеля на въезде в Воронеж

Согласно Rusprofile, ООО «Производственный комплекс “Мивок”» зарегистрировано в Воронеже в 2013 году. Основной вид деятельности — переработка и консервирование картофеля. С января 2025 года генеральным директором назначен Алексей Анашко. Контролируется ООО «Сэлтикс Сиберия» (принадлежит вьетнамской АО «Сэлтикс»). В 2025 году выручка составила 886,2 млн руб., увеличившись на 48,7% по сравнению с 2024 годом (596 млн руб.). Чистая прибыль выросла с убытка в 5 млн руб. в 2024 году — до 44 млн руб. в 2025 году.