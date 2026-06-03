Свыше 15 тысяч человек посетили винную ярмарку в Ростове-на-Дону

Мероприятие «Винная ярмарка России» прошло 22−24 мая в Ростове-на-Дону в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Событие посетили более 15 тысяч человек, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
На территории парка имени Октябрьской революции было представлено 25 винодельческих предприятий из разных регионов страны, а также фермерские хозяйства и гастрономические проекты. Гости ярмарки дегустировали российские вина, знакомились с локальной гастрономией, посещали образовательный лекторий и напрямую общались с виноделами.
Кроме того, на мероприятии были представлены сыры, фермерские десерты, мясные деликатесы и авторская продукция. По итогам ярмарки было продано более восьми тысяч бутылок вина.
«Сегодня донское виноделие уверенно развивается, сохраняя уникальность и опираясь на традиции. Наша ключевая задача — сделать так, чтобы качественная продукция малых и средних виноделен была доступна широкому кругу потребителей», — подчеркнула заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.