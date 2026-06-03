В Воронеже открылась выставка, посвященная художнику Вячеславу Знаткову

В Выставочном зале Союза художников в Воронеже состоялось торжественное открытие выставки «Живое искусство» (12+). Экспозиция посвящена известному воронежскому живописцу и педагогу Вячеславу Знаткову. Выставка представляет работы его учеников — участников творческого объединения «Логос».
На открытии представлены картины, написанные маслом. Характерный почерк школы Вячеслава Знаткова прослеживается в каждом полотне. Художники пишут широкими, смелыми мазками. Они не копируют природу или предмет, а пропускают их через себя, показывая своё видение. В экспозиции представлены работы Виктории Высоцкой, Светланы Головской, Натальи Дороховой, Екатерины Князевой-Ершовой, Натальи Мелешко, Арины Мещеряковой, Ольги Руденко, Светланы Хондо и Татьяны Яковенко.
«Логос» — объединение, которому уже более 20 лет, хорошо знакомо ценителям живописи в регионе. Его участники — постоянные авторы международных, всероссийских и областных вернисажей, чьи произведения хранятся в музее им. И. Н. Крамского, Воронежской городской Думе, Лискинском и Россошанском музеях, а также в частных собраниях.
Выставка будет работать до 30 июня ежедневно без выходных и перерывов, с 9:00 до 16:00. Вход свободный.