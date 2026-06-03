В Воронеже открылась выставка, посвященная художнику Вячеславу Знаткову

«Логос» — объединение, которому уже более 20 лет, хорошо знакомо ценителям живописи в регионе. Его участники — постоянные авторы международных, всероссийских и областных вернисажей, чьи произведения хранятся в музее им. И. Н. Крамского, Воронежской городской Думе, Лискинском и Россошанском музеях, а также в частных собраниях.