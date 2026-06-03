Экс-депутат заксобрания Прикамья покинул должность директора рыболовной компании

ООО «Эбису» было зарегистрировано в июле 2017 года. Организация зарегистрирована во Владивостоке и специализируется на морском рыболовстве и рыбоводстве. По итогам 2025 года доходы ООО составили 25,24 млн руб., чистый убыток — 45,72 млн руб. Генеральным директором «Эбису» господин Луканин стал в 2024 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», Алексею Луканину принадлежит 20,55 долей в обществе, еще 12,5% владеет Андрей Труфакин, 60% контролирует Игорь Иванов. Стоит отметить, что господин Иванов является совладельцем пермского АО «Камтэкс-Химпром». Новый руководитель «Эбису» Алексей Андропов входит в состав совета директоров общества.