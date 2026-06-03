В Петербурге вручили премии за развитие библиотечного дела

Церемония вручения премии губернатора Санкт‑Петербурга «За заслуги в развитии библиотечного дела в Санкт‑Петербурге» состоялась 27 мая в Государственной академической капелле. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в городском комитете по культуре.
Премия учреждена в феврале 2026 года для повышения престижа профессии библиотекаря и поощрения выдающихся заслуг работников городских библиотек. Лауреатами стали как отдельные специалисты, так и коллективы, внесшие значительный вклад в развитие библиотечного дела.
В частности, победителем в номинации «Библиотекарь года» признана заведующая сектором архивных документов отдела редкой книги, рукописей, архивных и изобразительных материалов Санкт‑Петербургской государственной театральной библиотеки Татьяна Синельникова. В номинации «Открытие года», где были представлены молодые специалисты в возрасте до 35 лет, победу одержала ведущий библиотекарь библиотеки № 10 «Компас» Надежда Смирнова.
Также премией отмечены коллективы библиотек за проведение культурно-массовых мероприятий для жителей Северной столицы. Например, Санкт‑Петербургская специальная центральная детская библиотека имени А. С. Пушкина победила в номинации «Вдохновитель юных» за проведение интерактивной игры-путешествия «До Луны и обратно».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.