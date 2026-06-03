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Даже на даче нельзя: запрет на шашлыки в Калининграде продлили до конца июня

В городе продолжает действовать особый противопожарный режим.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде до конца июня продлили особый противопожарный режим. Поводом стало обращение МЧС, пишут городские власти в своём телеграм-канале.

До конца месяца в городе нельзя разводить костры, пользоваться мангалами и готовить еду на открытом огне. Ограничения действуют в парках, на пляжах, дачах, во дворах частных домов и оборудованных зонах отдыха в границах Калининграда.

Размеры штрафов в период особого противопожарного режима увеличиваются. За соблюдением правил пристально следят инспекторы пожарного надзора", — добавили в администрации.

Особый противопожарный режим в Калининграде и области ввели в середине весны. Изначально он должен был действовать с 15 апреля по 31 мая. На этот период запрещали разводить костры в лесах, сжигать мусор и траву, а также готовить еду на открытом огне.

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