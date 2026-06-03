В Брянской области появятся 7 новых спортивных площадок

Семь новых спортивных площадок появятся в Брянской области в 2026 году, сообщили в управлении физической культуры и спорта региона. Их построят при поддержке государственной программы «Спорт России».
Новые объекты появятся сразу в семи населенных пунктах региона: поселках Суземка, Лопандино и Мичуринский, селах Найтоповичи, Ольховка и Красный Рог, а также в городе Сельцо. Подготовка к строительству уже завершена. После этого специалисты частично приступили к работам на площадках. Так, в селе Ольховка уже завершается монтаж спортивно-технологического оборудования, а в городе Сельцо полностью подготовили основание для будущего спортивного сооружения.
Завершить работы и провести приемку всех семи объектов планируют до конца августа. После открытия площадки станут доступными для занятий физической культурой и массовым спортом.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.