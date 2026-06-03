В Брянской области появятся 7 новых спортивных площадок

Новые объекты появятся сразу в семи населенных пунктах региона: поселках Суземка, Лопандино и Мичуринский, селах Найтоповичи, Ольховка и Красный Рог, а также в городе Сельцо. Подготовка к строительству уже завершена. После этого специалисты частично приступили к работам на площадках. Так, в селе Ольховка уже завершается монтаж спортивно-технологического оборудования, а в городе Сельцо полностью подготовили основание для будущего спортивного сооружения.