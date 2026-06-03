В Нижегородской областной библиотеке имени Ленина открылась выставка «Пушкин сквозь призму художника»

«К Пушкину обращаются постоянно, много сделано иллюстраций, и мы тоже пополнили эту изобразительную страницу. Я благодарю ребят — они откликнулись очень восторженно, все с упорством и интересом рисовали, и это видно по выставке. Работы разнообразные, очень интересные, и если бы было еще время, их было бы больше, настолько тема неиссякаемая. Наши работы иллюстративные, и в этом есть своя прелесть, потому что они дают представления о сюжете, о том, как слово преобразуется в форму в живописи, в графике и, в данном случае, в иллюстрации», — рассказал преподаватель рисунка и живописи Владимир Фуфачев.