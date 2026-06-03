В Нижегородской областной библиотеке имени Ленина открылась выставка «Пушкин сквозь призму художника»

В Нижегородской областной универсальной научной библиотеке имени В. И. Ленина открылась выставка «Пушкин сквозь призму художника» (0+), которая проходит в рамках III Международного фестиваля искусств «Пушкин без границ» (0+). Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
«Этот проект приглашает нас вспомнить, что 6 июня в нашей стране отмечается день рождения Александра Пушкина. В нашем регионе он празднуется особенно широко, ведь уже три года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Большом Болдине проводится масштабный фестиваль “Пушкин без границ”. Он стартует уже совсем скоро, а эта выставка напомнит нижегородцам об этом большом празднике. В этом году главной идеей фестиваля стало стремление создать особую атмосферу праздника вместе с жителями Нижегородской области. Создан хор “Соседи Пушкина”, общими силами собирается декор фестивальных пространств, а к работе над этой выставкой мы привлекли студентов Нижегородского театрального училища», — рассказал заместитель министра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков.
Над выставочным проектом работали студенты второго курса театрально‑декорационного отделения Нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева. Под руководством заведующей театрально-декорационным отделением театрального училища Эльвиры Котовой и преподавателя рисунка и живописи, члена Союза художников России Владимира Фуфачева студенты создали эскизы по произведениям Александра Пушкина.
«Благодарим Нижегородское театральное училище и Нижегородскую областную библиотеку имени Ленина за профессионализм и вовлечённость в выставочный проект! При их поддержке студенты воплотили свои идеи, а зрители смогут увидеть пушкинские произведения глазами нового поколения художников. Это яркий пример того, как сотрудничество культурных институций обогащает фестиваль “Пушкин без границ”», — подчеркнула директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино» Нина Жиркова.
В итоге для выставки были отобраны 18 работ, выполненных в технике монохромной графики. Каждый эскиз — это взгляд в будущее возможного спектакля, попытка передать атмосферу, настроение и драматургию великих текстов. Работы созданы по произведениям, большую часть из которых Пушкин написал именно в Болдине: «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Домик в Коломне», цикл «Маленькие трагедии», «Цыганы», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о золотом петушке».
«К Пушкину обращаются постоянно, много сделано иллюстраций, и мы тоже пополнили эту изобразительную страницу. Я благодарю ребят — они откликнулись очень восторженно, все с упорством и интересом рисовали, и это видно по выставке. Работы разнообразные, очень интересные, и если бы было еще время, их было бы больше, настолько тема неиссякаемая. Наши работы иллюстративные, и в этом есть своя прелесть, потому что они дают представления о сюжете, о том, как слово преобразуется в форму в живописи, в графике и, в данном случае, в иллюстрации», — рассказал преподаватель рисунка и живописи Владимир Фуфачев.
Выставка будет доступна для посещения в Горьковском зале Нижегородской областной библиотеки имени В. И. Ленина до 30 июня в соответствии с графиком работы библиотеки.
Напомним, что с 5 по 7 июня в Большом Болдине в третий раз пройдет Большой международный фестиваль искусств «Пушкин без границ». Он станет площадкой для реализации мультижанровых проектов, посвященных творческому наследию Александра Пушкина.