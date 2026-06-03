Гастрофестиваль «За одним столом» впервые пройдет в Нижнем Новгороде

— Гастрофестиваль должен не только представить кулинарное многообразие, но и стать площадкой для знакомства с культурным наследием и самобытностью нашей страны. Участие в нем — это возможность ощутить связь с историей и по-новому открыть для себя Россию через ее разнообразные и многогранные традиции, — отметил мэр.