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С нижних этажей валит дым: в Калининграде на Батальной загорелась многоэтажка

На месте работают пожарные и полицейские.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Батальной загорелся многоэтажный дом № 140. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в среду, 3 июня.

О ЧП стало известно около 18:00. По словам свидетелей, с первых этажей здания валит густой светлый дым. Возле дома собрались прохожие, к месту подъехали спецмашины МЧС, рядом находится автомобиль полиции.

Как сообщили «Клопс» в пресс-службе регионального управления МЧС, горит квартира. Из дома эвакуировали около 10 человек, среди них один ребёнок. О пострадавших пока не сообщается.

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