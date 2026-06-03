С нижних этажей валит дым: в Калининграде на Батальной загорелась многоэтажка

В Калининграде на улице Батальной загорелся многоэтажный дом № 140. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в среду, 3 июня.
О ЧП стало известно около 18:00. По словам свидетелей, с первых этажей здания валит густой светлый дым. Возле дома собрались прохожие, к месту подъехали спецмашины МЧС, рядом находится автомобиль полиции.
Как сообщили «Клопс» в пресс-службе регионального управления МЧС, горит квартира. Из дома эвакуировали около 10 человек, среди них один ребёнок. О пострадавших пока не сообщается.
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