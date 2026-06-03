В Новомичуринске Рязанской области стартовало благоустройство сквера

Благоустройство сквера на улице Строителей стартовало в Новомичуринске Рязанской области, сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Работы запланированы в несколько этапов. Первый из них уже начался: специалисты демонтируют старые дорожки и скамейки, а также убирают аварийные деревья. Завершить работы предполагается 15 августа.
Во время благоустройства особое внимание уделят сохранению памятника энергостроителям. Его перенесут на новое место и установят слева от входной группы сквера.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.