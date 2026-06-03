Зерно вернулось в порты

Руководитель практики по сопровождению бизнеса Исследовательского центра ABL Кырлан Марчел отмечает, что восстановление объемов экспорта само по себе не означает автоматического улучшения финансовых результатов зернотрейдеров. «Для зернового бизнеса принципиально важно не только сколько продукции экспортируется, но и с какой маржой она продается. Сейчас можно говорить прежде всего о восстановлении операционной активности, что подтверждают рост экспорта, увеличение поставок пшеницы и более высокая загрузка портовой инфраструктуры. Однако вопрос прибыльности бизнеса остается открытым», — говорит эксперт.