Объем инвестиций в строительство трассы на Дону составит 40 млрд рублей

В рамках ПМЭФ-2026 власти Ростовской области подписали с компанией «Темерницкий скоростной диаметр» документ о строительстве новой автомобильной дороги. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Реализация проекта позволит разгрузить транспортные узлы и улучшить связанность территорий. Ориентировочный объеем инвестиций составит 40 млрд руб.
Документ подписали с заместителем генерального директора компании «Донаэродорстрой» Владимиром Кнышовым.
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