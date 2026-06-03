«Содружество» вложит более 10 млрд в расширение производства в Курской области

«Рад, что все обязательства, которые ГК “Содружество” берет на себя, она выполняет. Сегодня это одно из ведущих предприятий масложировой отрасли России, а для региона — более тысячи рабочих мест. Каждый новый инвестиционный проект ООО УК “Содружество” в регионе — это не просто строительство, это заявка на уверенность в завтрашнем дне», — заявил господин Хинштейн.