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В Аксае построят жилой комплекс за 31,7 млрд рублей, соглашение подписано на ПМЭФ

Юрий Слюсарь рассказал о соглашении на строительство нового жилого квартала под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае построят жилой комплекс почти за 32 млн рублей. Такое соглашение подписано на полях ПМЭФ, рассказал в своих соцсетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Речь идет о 31,7 миллиарда рублей. Договор заключили с компанией «Б-2». Проект комплексной жилой застройки рассчитан на 11 лет. Планируется возвести около 199 тысяч квадратных метров жилья.

Также построят два детских сада на 300 мест, школу на 1350 учеников, взрослую и детскую поликлиники, станцию скорой помощи, физкультурно-оздоровительный комплекс, пожарное депо, пункт охраны правопорядка, МФЦ и отделение связи. Соглашение подписали с генеральным директором ГК «Носта» Сергеем Григорьевым.

Губернатор подчеркнул: проект реализуют в логике комплексного развития территории. Жильё, социальная инфраструктура и озеленение — всё вместе. Такой подход должен обеспечить людям комфортную среду.

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