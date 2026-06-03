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Музей в поселке Хотынец Орловской области получил новое оборудование

Среди новой техники — фотоаппарат, видеокамера, проектор и интерактивная книга.

Источник: Национальные проекты России

Хотынецкий краеведческий музей в Орловской области получил новое оборудование, сообщили в департаменте культуры региона. Технику приобрели по национальному проекту «Семья».

Обновления затронули несколько экспозиций музея. В Зале войны установили современные стенды, которые сделали материалы более наглядными и удобными для восприятия. Также музей получил интерактивную книгу: с ее помощью посетителям будет проще и интереснее знакомиться с историей Хотынецкого района.

Обновили и этнографическую экспозицию — для показа народной одежды из фондов музея приобрели новые манекены. Кроме того, в учреждение поступила новая техника: фотоаппарат, видеокамера, проектор и цветной принтер.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.