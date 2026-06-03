Музей в поселке Хотынец Орловской области получил новое оборудование

Хотынецкий краеведческий музей в Орловской области получил новое оборудование, сообщили в департаменте культуры региона. Технику приобрели по национальному проекту «Семья».
Обновления затронули несколько экспозиций музея. В Зале войны установили современные стенды, которые сделали материалы более наглядными и удобными для восприятия. Также музей получил интерактивную книгу: с ее помощью посетителям будет проще и интереснее знакомиться с историей Хотынецкого района.
Обновили и этнографическую экспозицию — для показа народной одежды из фондов музея приобрели новые манекены. Кроме того, в учреждение поступила новая техника: фотоаппарат, видеокамера, проектор и цветной принтер.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.