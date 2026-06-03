«Иммунитет на колесах»: литовский дипломат попался на нарушении закона близ Нестерова

Фактически это означает, что российские правоохранительные органы не могут привлечь дипломата к административной ответственности (оштрафовать), задержать или арестовать его или принудительно взыскать ущерб по ДТП. Единственное, что остаётся полиции, — фиксировать нарушения и направлять уведомления в МИД России, который, в свою очередь, может направить ноту протеста литовской стороне. Как это произошло и в случае с неоплаченным бензином: полиция направит уведомление в представительство МИД России в Калининграде, что может стать поводом для официальной ноты литовской стороне.