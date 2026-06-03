«Иммунитет на колесах»: литовский дипломат попался на нарушении закона близ Нестерова

Вечером 7 мая 2026 года на автозаправке в посёлке Чернышевское Нестеровского района Калининградской области произошёл инцидент, который в очередной раз привлёк внимание к проблеме, о которой местные жители говорят уже много лет. Охранник Генерального консульства Литвы, управлявший служебным автомобилем Lexus RX450h с дипломатическими номерами, заправил полный бак бензина АИ-95 на сумму 3144 рубля и спокойно уехал, не оплатив топливо. Сотрудник АЗС обратился в полицию, но перспективы привлечения нарушителя к ответственности, как показывает практика, туманны.
Этот случай — лишь одно из звеньев в длинной цепи нарушений, которые сотрудники литовского консульства допускают на дорогах Калининградской области. «Сотрудники литовской дипмиссии в Калининградской области отличаются лёгким отношением к российским законам. Регулярно ими совершаются нарушения под прикрытием дипломатического статуса», — констатирует источник «Клопс».
Автомобили с «красными» дипломатическими номерами регулярно попадают в сводки ГИБДД. Инспекторы фиксируют, как они пересекают двойную сплошную линию при повороте с улицы Озерова к парковке консульства, паркуются на местах для инвалидов, игнорируют требования ПДД. В 2025 году главный специалист консульства Рената Василевске была замечена за парковкой на месте для людей с ограниченными возможностями — нарушение сняли на видео очевидцы.
Вот другой случай: в феврале 2026 года Mercedes консульства Литвы протаранил автомобиль калининградца на улице Горького. Пострадавший водитель столкнулся с непреодолимыми юридическими трудностями: страховая компания отказалась выплачивать полную сумму по ОСАГО, ссылаясь на дипломатический иммунитет виновника. Судебные перспективы в таких делах, как отмечают юристы, крайне туманны и затянуты.
В 2023 году на Московском проспекте автомобиль литовского консульства под управлением женщины спровоцировал ДТП. «Одна из машин на литовских консульских номерах, за рулём была женщина, в плотном трафике совершила манёвр, словно она одна на дороге, и врезалась в другую машину», — рассказала «Клопс» свидетельница аварии. Участники ДТП разъехались, не дожидаясь ДПС. Очевидцы предположили, что вопрос был урегулирован на месте наличными.
Пожалуй, самый показательный случай произошёл в 2022 году. Литовский дипломат Артурас Еирошюс, управляя служебным автомобилем с дипномерами, сбил косулю на трассе в сторону Чернышевского и скрылся с места происшествия. За подобное нарушение предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей, но дело не в деньгах. Литовская сторона попыталась скрыть содеянное: была попытка заменить номера на машине, однако сделать это не удалось — автомобиль остался с характерными следами столкновения. Позже, когда представители УМВД попытались вызвать дипломата для дачи объяснений и осмотра автомобиля, в консульстве запрос проигнорировали.
Корень проблемы — в международных соглашениях. Между Россией и Литвой действует Консульская конвенция, согласно статье 19 которой должностные лица дипломатических представительств обладают иммунитетом от уголовной, административной и гражданской ответственности, а также от дачи показаний по административным расследованиям.
Фактически это означает, что российские правоохранительные органы не могут привлечь дипломата к административной ответственности (оштрафовать), задержать или арестовать его или принудительно взыскать ущерб по ДТП. Единственное, что остаётся полиции, — фиксировать нарушения и направлять уведомления в МИД России, который, в свою очередь, может направить ноту протеста литовской стороне. Как это произошло и в случае с неоплаченным бензином: полиция направит уведомление в представительство МИД России в Калининграде, что может стать поводом для официальной ноты литовской стороне.
В 2009 году консул Литвы Яцкевичус был остановлен сотрудниками ГИБДД за рулём BMW в состоянии алкогольного опьянения. Дипломат, несмотря на требования инспекторов, отказался передать управление другому лицу и самостоятельно доехал до консульства в сопровождении машины ДПС. На территорию диппредставительства инспекторов не пустили. Затем, к изумлению сотрудников, из ворот консульства выехал всё тот же BMW под управлением всё того же нетрезвого консула — литовец решил таким образом «вынести» инспекторам свои документы.
Ещё более серьёзный инцидент произошёл в 2004 году, когда вице-консул Литвы Томас Валюкас сбил 7-летнего велосипедиста Романа Лабковского. Ребёнок получил тяжёлые травмы: закрытый перелом тазобедренной кости и правой малоберцовой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Водитель скрылся с места происшествия. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ, однако до суда оно не дошло — Валюкаса отозвали в Вильнюс, где уволили с государственной службы.