Металлург и застройщик инвестируют более 30 млрд в проекты Курской области

ООО «Инвестиционно-строительная группа “Мармакс”» действует с 21 октября 2015 года и зарегистрировано в Рязани. Компания специализируется на предоставлении вспомогательных услуг для бизнеса. Генеральным директором и единственным владельцем является Юрий Юров. В 2024 году выручка компании составила 93,2 млн руб., что более чем в два раза выше уровня 2023 года. При этом «Мармакс» вышел на чистую прибыль в 19,3 млн руб. после убытка годом ранее.