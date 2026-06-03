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«Ротор» соответствует требованиям РФС — лицензия категории РФС‑2 выдана

Волгоградский «Ротор» официально подтвердил своё участие в следующем сезоне Футбольной национальной лиги — клуб успешно.

Волгоградский «Ротор» официально подтвердил своё участие в следующем сезоне Футбольной национальной лиги — клуб успешно прошёл лицензирование и получил документ категории РФС‑2 от Российского футбольного союза.

Получение лицензии — это не просто формальность, а комплексная проверка клуба по нескольким направлениям:

Финансы: подтверждение платёжеспособности и отсутствие просроченных обязательств.

Инфраструктура: соответствие стадиона и тренировочной базы стандартам ФНЛ.

Молодёжный футбол: наличие лицензированной академии и участие в юношеских соревнованиях.

Административные требования: прозрачность управления и соблюдение регламентов.

Успешное прохождение всех этапов — хороший знак для болельщиков. «Ротор» демонстрирует стабильность и готовность бороться за высокие места в новом сезоне.

Александр Веселовский.