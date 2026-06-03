«Ротор» соответствует требованиям РФС — лицензия категории РФС‑2 выдана

Волгоградский «Ротор» официально подтвердил своё участие в следующем сезоне Футбольной национальной лиги — клуб успешно прошёл лицензирование и получил документ категории РФС‑2 от Российского футбольного союза.
Получение лицензии — это не просто формальность, а комплексная проверка клуба по нескольким направлениям:
Финансы: подтверждение платёжеспособности и отсутствие просроченных обязательств.
Инфраструктура: соответствие стадиона и тренировочной базы стандартам ФНЛ.
Молодёжный футбол: наличие лицензированной академии и участие в юношеских соревнованиях.
Административные требования: прозрачность управления и соблюдение регламентов.
Успешное прохождение всех этапов — хороший знак для болельщиков. «Ротор» демонстрирует стабильность и готовность бороться за высокие места в новом сезоне.
Александр Веселовский.