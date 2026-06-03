Художница Варвара Кулешова представила выставку работ в Воронеже

В Доме архитектора в рамках XV Международного Платоновского фестиваля искусств состоялось открытие персональной выставки «Приготовление угля» (14+) мультидисциплинарной художницы из Азова Варвары Кулешовой.
В экспозиции представлены работы из серий «Дом музыки» и «Виды облаков», выполненные углём в монохромной палитре. Каждая картина уникальна, потому что на неё влияют даже воздух и температура в мастерской. Кроме того, на выставке гости могут увидеть не только живопись и графику, но и видео, демонстрирующее процесс приготовления угля.
Варвара Кулешова — выпускница Школы фотографии и мультимедиа им. Родченко (мастерская Сергея Браткова). Она работает с живописью, графикой и видео, но центральным материалом её новых работ стал уголь. Художница отмечает, что для нее это не просто материал, а носитель памяти земли и деревьев, соединение природной энергии и человеческого труда.
Выставка «Приготовление угля» будет открыта до 14 июня в Доме архитектора. Вход свободный.