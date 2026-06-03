Художница Варвара Кулешова представила выставку работ в Воронеже

В экспозиции представлены работы из серий «Дом музыки» и «Виды облаков», выполненные углём в монохромной палитре. Каждая картина уникальна, потому что на неё влияют даже воздух и температура в мастерской. Кроме того, на выставке гости могут увидеть не только живопись и графику, но и видео, демонстрирующее процесс приготовления угля.