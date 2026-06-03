В Белгородской области стартовал ремонт дороги Борисовка — Пролетарский

Кроме того, рабочие укрепят обочины, восстановят тротуары протяженностью почти 600 м. Для пассажиров оборудуют пять остановочных и посадочных площадок, рядом установят автопавильоны. Отдельное внимание уделят безопасности движения. На улице появятся 880 пог. м барьерного ограждения, 460 м перильных ограждений, три искусственные неровности и 32 сигнальных столбика. Кроме того, рабочие установят 165 новых дорожных знаков и три светофора.