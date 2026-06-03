В Белгородской области стартовал ремонт дороги Борисовка — Пролетарский

Ремонт дороги Борисовка — Пролетарский стартовал в Белгородской области, сообщили в администрации Борисовского района. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Участок проходит по улице Ленина в селе Крюково. Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 3,5 км: дорога начинается от въезда со стороны Борисовки, пересекает населенный пункт и выходит к выезду из него. Отмечается, что для Крюкова эта дорога имеет ключевое значение. Там расположены основные социальные объекты: школа, центр врача общей практики, Дом культуры и магазины.
Специалисты уже сняли старое асфальтобетонное покрытие методом фрезерования и устроили новое основание. На одном из отрезков уже появился нижний слой покрытия. Параллельно они приводят в порядок систему водоотвода: из пяти водопропускных труб три уже капитально отремонтированы, также продолжается устройство дренажных канав и кюветов.
Кроме того, рабочие укрепят обочины, восстановят тротуары протяженностью почти 600 м. Для пассажиров оборудуют пять остановочных и посадочных площадок, рядом установят автопавильоны. Отдельное внимание уделят безопасности движения. На улице появятся 880 пог. м барьерного ограждения, 460 м перильных ограждений, три искусственные неровности и 32 сигнальных столбика. Кроме того, рабочие установят 165 новых дорожных знаков и три светофора.
На завершающем этапе специалисты нанесут горизонтальную разметку. Вместе с этим приведут в порядок все примыкания: на пересечениях уложат 1 365 кв. м асфальта. Завершить ремонт планируют к началу осени.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.