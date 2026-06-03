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Вернувшийся из США блогер заявил, что американцы относятся к русским «позитивно»

Блогер Амиран Сардаров, который эмигрировал в США и затем вернулся в Россию, в среду, 3 июня, рассказал, что в целом американцы относятся к россиянам хорошо и позитивно, отметив, что многие жители страны безразличны к политике.

Блогер Амиран Сардаров, который эмигрировал в США и затем вернулся в Россию, в среду, 3 июня, рассказал, что в целом американцы относятся к россиянам хорошо и позитивно, отметив, что многие жители страны безразличны к политике.

Он добавил, что в то же время в США, как и в других странах, присутствует множество стереотипов о россиянах. В частности, американцы считают русский акцент грубым, а жителей России жесткими.

На вопрос журналиста о том, отличают ли американцы россиян от украинцев, Сардаров ответил отрицательно. При этом блогер уточнил, что благодаря соцсетям современные люди научились лучше противостоять стереотипам, передает Lenta.ru.

22 мая российский тревел-блогер по имени Александр, который посетил Мексику, рассказал, что страна удивила его сильнее, чем он ожидал. Россиянин отметил, что у него сложилось ощущение, что страна существует не только ради отчетов и цифр.

2 июня директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров заявил, что отношения России и США начали восстанавливаться после смены администрации в Вашингтоне, но им еще предстоит пройти проверку на прочность.

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