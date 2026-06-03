Какой сегодня праздник: Всемирный день бега

Всемирный день бега отмечают ежегодно в первую среду июня. Это праздник всех любителей и профессионалов бега, призванный популяризировать здоровый образ жизни и объединять беговые сообщества по всему миру. Ключевой проект праздника — «Обгоняя солнце»: бегуны в разных часовых поясах стартуют на дистанцию в 1 милю (1,6 км) и как бы передают эстафету друг другу вслед за движением солнца от Новой Зеландии и Австралии через Азию, Европу, Африку и обе Америки. Праздник адресован не только марафонцам и легкоатлетам, но и тем, кто только начинает: чтобы присоединиться, достаточно пробежать или даже пройти быстрым шагом хоть немного — главное, выйти на улицу и почувствовать радость движения.