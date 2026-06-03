Какой сегодня праздник: Всемирный день бега

Всемирный день бега отмечают ежегодно в первую среду июня. Это праздник всех любителей и профессионалов бега, призванный популяризировать здоровый образ жизни и объединять беговые сообщества по всему миру. Ключевой проект праздника — «Обгоняя солнце»: бегуны в разных часовых поясах стартуют на дистанцию в 1 милю (1,6 км) и как бы передают эстафету друг другу вслед за движением солнца от Новой Зеландии и Австралии через Азию, Европу, Африку и обе Америки. Праздник адресован не только марафонцам и легкоатлетам, но и тем, кто только начинает: чтобы присоединиться, достаточно пробежать или даже пройти быстрым шагом хоть немного — главное, выйти на улицу и почувствовать радость движения.
День любителей лета — это неофициальный, добрый и очень «солнечный» праздник, который отмечают 4 июня. Это повод порадоваться теплу, природе и всем радостям летнего сезона. Это не государственный выходной и не историческая дата с серьезной подоплекой — скорее, повод устроить себе мини-праздник посреди первых тёплых дней: сходить на пикник, погулять в парке, покататься на велосипеде или просто посидеть на лавочке с книгой. Праздник особенно любят семьи с детьми и школьные лагеря — в этот день часто устраивают тематические мероприятия на свежем воздухе.
Международный день корги отмечают ежегодно 4 июня. Это очень милый праздник для всех, кто обожает этих собак с короткими лапками и жизнерадостным характером. Вельш-корги пемброк и вельш-корги кардиган — две разновидности породы, зародившейся в Уэльсе, где их сотни лет использовали как пастушьих собак. Сегодня они известны своим умом, дружелюбием и забавной внешностью. Особую славу корги принесла британская королевская семья: королева Елизавета II на протяжении жизни содержала более 30 собак этой породы, и они стали почти символом монархии. По легенде, корги — «собаки фей»: будто бы волшебные существа использовали их как ездовых животных, и отметины на шерсти — следы от сказочных упряжек.