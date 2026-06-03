В Иванове стартовал ремонт улицы Громобоя

Дорожники заменят бортовой камень и изношенное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, они обновят остановочные павильоны, отремонтируют тротуары и парковочные зоны. При этом на участках нанесут новую разметку, восстановят дорожные знаки и обустроят освещение на пешеходных переходах. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и не ограничивать движение на востребованной городской магистрали, работы будут выполнять в ночное время.