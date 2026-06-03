Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иванове стартовал ремонт улицы Громобоя

Завершить работы планируют до конца сентября.

Ремонт улицы Громобоя стартовал в Иванове, сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. Работы идут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году привести в порядок планируют два участка: от улицы Калинина до проспекта Ленина протяженностью 450 м и от проспекта Ленина до моста через Уводь протяженностью 470 м. Завершить работы планируют до конца сентября 2026 года.

Дорожники заменят бортовой камень и изношенное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, они обновят остановочные павильоны, отремонтируют тротуары и парковочные зоны. При этом на участках нанесут новую разметку, восстановят дорожные знаки и обустроят освещение на пешеходных переходах. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и не ограничивать движение на востребованной городской магистрали, работы будут выполнять в ночное время.

Улица Громобоя имеет большое значение для транспортной системы Иванова: она связывает между собой районы города, крупные жилые массивы и центр. Кроме того, по ней проходят маршруты общественного транспорта, которыми ежедневно пользуются тысячи горожан.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.