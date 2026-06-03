В Иванове стартовал ремонт улицы Громобоя

Ремонт улицы Громобоя стартовал в Иванове, сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. Работы идут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В этом году привести в порядок планируют два участка: от улицы Калинина до проспекта Ленина протяженностью 450 м и от проспекта Ленина до моста через Уводь протяженностью 470 м. Завершить работы планируют до конца сентября 2026 года.
Дорожники заменят бортовой камень и изношенное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, они обновят остановочные павильоны, отремонтируют тротуары и парковочные зоны. При этом на участках нанесут новую разметку, восстановят дорожные знаки и обустроят освещение на пешеходных переходах. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и не ограничивать движение на востребованной городской магистрали, работы будут выполнять в ночное время.
Улица Громобоя имеет большое значение для транспортной системы Иванова: она связывает между собой районы города, крупные жилые массивы и центр. Кроме того, по ней проходят маршруты общественного транспорта, которыми ежедневно пользуются тысячи горожан.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.