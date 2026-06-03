В Костроме начали реконструкцию здания под эндокринологический центр

Работы по реконструкции здания для эндокринологического центра начались в Костромской областной больнице в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.
Новый центр создают на базе областной больницы. На ремонт помещений и оснащение подразделения современным оборудованием из федерального бюджета на условиях софинансирования направлено более 200 млн рублей. Эти средства, в частности, позволят приобрести 38 единиц медицинской техники.
Сейчас в здании будущего центра уже частично выполнен демонтаж и восстановлена кирпичная кладка стен. Кроме того, специалисты завершают возведение перегородок на втором этаже, устраивают основание под бетонный пол на первом и монтируют стропильную систему.
Параллельно с реконструкцией здания для эндокринологического центра на территории больницы готовятся к монтажу новой котельной. Она будет обеспечивать теплом 15 зданий медицинской организации, два жилых дома и областную ветеринарную лабораторию. Монтажные работы планируют завершить до сентября, чтобы объект успели запустить к началу отопительного сезона.
После ввода котельной в эксплуатацию больница сможет самостоятельно регулировать температуру в корпусах и поддерживать комфортные условия для врачей и пациентов. Кроме того, это позволит учреждению существенно экономить на коммунальных платежах, а высвобождающиеся средства направлять на дальнейшее развитие.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.