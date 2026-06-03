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Водителям приготовиться: на дорогах Калининграда появились камеры нового поколения

«Письма счастья» уже получили порядка 150 автомобилистов.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде начали использовать новые комплексы фотовидеофиксации, которые способны выявлять сразу несколько видов нарушений правил дорожного движения. Об этом «Клопс» сообщили в Госавтоинспекции.

Особенность системы в том, что она может работать из автомобиля. Комплекс устанавливается в служебной машине и способен фиксировать нарушения как во время движения, так и на стоянке.

Оборудование распознаёт:

превышение установленной скорости; выезд на встречную полосу; движение «против шерсти» по односторонней дороге; езду по выделенке для общественного транспорта; движение по обочине; пересечение сплошной линии разметки; проезд по разделительной полосе; проезд знака «Стоп» без обязательной остановки; движение по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам; нарушения требований к движению грузового транспорта.

Ещё одна особенность новых камер — автоматическое распознавание государственных номеров и определение категории транспортного средства. Система может тут же сверять информацию с базами данных и передавать сведения о нарушениях в режиме реального времени.

Речь идёт о значительном расширении возможностей дорожного контроля. Если раньше большинство водителей опасались камер прежде всего из-за превышения скорости, то теперь поводом для штрафа могут стать и другие нарушения, которые фиксируются не только стационарными фоторадарами.

За последнее время привлечено к ответственности более 150 калининградских водителей.

В Калининграде на остановке возле Южного вокзала начались облавы на нелегальных парковщиков.

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