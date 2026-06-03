«Другое восприятие реальности»: в калининградской Третьяковке начали монтировать выставку об абстракции

«В чём сила искусства — это возможность понять логику креативного мышления художника, которая позволяет по-новому взглянуть на привычное, что мы обычно не замечаем в повседневности, мимо чего проходим стороной, зашоренные маршрутом от работы до дома. А искусство и логика креативного мышления художника позволяют остановиться, замедлиться и осознанно, вдумчиво отнестись даже к самому простому. Потому что геометрия нас окружает. На ней основан абсолютно весь дизайн XX века: и графический, и интерьерный, и архитектурный. И когда мы планировали выставку, осознали, что наша выставка как нельзя лучше подходит под архитектуру Третьяковской галереи в Калининграде, потому что они подчёркивают и усиливают звучание друг друга», — заключил Игорь Волков.