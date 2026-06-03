«Другое восприятие реальности»: в калининградской Третьяковке начали монтировать выставку об абстракции

В калининградском филиале Третьяковской галереи начали монтировать выставку «Точка и линия». Экспозиция расскажет о пути абстракции от кубизма и до современности. Как готовят проект и чем он интересен — в материале Калининград.Ru.
Выставка «Точка и линия» в филиале Третьяковской галереи станет одним из главных событий нового культурного сезона. В Калининград привезли более 150 произведений как именитых мастеров — Кандинского, Малевича, Фалька, Поповой, Гончаровой, так и менее известных художников. Некоторые работы брали из частных коллекций и не выставляли ранее.
Мы стараемся демонстрировать для широкой публики, что современное искусство — это не что-то сильно оторванное от нашего времени, непонятное, странное (иногда бывает такое предубеждение о современном искусстве), а то, что оно неразрывно связано с историей искусства, традицией, последовательным развитием искусства с течением веков. Наша выставка как раз показывает это движение к абстрактному искусству, которое появилось в начале XX века. Она охватывает почти сто лет, начиная с предыстории абстракции в московском сезаннизме и кубизме, затем мы идём к супрематизму Малевича и самым продвинутым явлениям авангарда, конструктивизму в том числе, и доходим до современности, — рассказывает куратор проекта Игорь Волков.
Новая выставка содержит шесть разделов, рассказывающих о разных течениях и явлениях абcтрактного искусства. «Абстракция — это немножко отдаление от реальности. Как и абстрактное мышление, оно условное. Это чистое умозрение. И вот Вильгельм Воррингер говорил, что это искусство, оторванное от реальности, защищает тебя от неё, даёт успокоение, если она хаотичная и тебя немножко тревожит. Абстракция — способ справиться с хаосом реальности, над которым ты не властен. Мне кажется, это очень интересная и важная идея, что это просто другой тип мышления, другой тип восприятия реальности», — объясняет куратор.
Название выставки отсылает к знаменитой теоретической работе Василия Кандинского «Точка и линия на плоскости», в которой он изложил всю систему визуального восприятия и дал значение базовым геометрическим фигурам. Экспозиция откроется 12 июня.
«В чём сила искусства — это возможность понять логику креативного мышления художника, которая позволяет по-новому взглянуть на привычное, что мы обычно не замечаем в повседневности, мимо чего проходим стороной, зашоренные маршрутом от работы до дома. А искусство и логика креативного мышления художника позволяют остановиться, замедлиться и осознанно, вдумчиво отнестись даже к самому простому. Потому что геометрия нас окружает. На ней основан абсолютно весь дизайн XX века: и графический, и интерьерный, и архитектурный. И когда мы планировали выставку, осознали, что наша выставка как нельзя лучше подходит под архитектуру Третьяковской галереи в Калининграде, потому что они подчёркивают и усиливают звучание друг друга», — заключил Игорь Волков.