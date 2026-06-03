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В поселке Яблоновском в Адыгее создадут пространство для семейного отдыха

Там установят скамейки, игровые и спортивные элементы, а также обустроят пешеходные дорожки.

Источник: Национальные проекты России

Пространство для семейного отдыха создадут в поселке городского типа Яблоновском Республики Адыгея, сообщили в учреждении региона «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий». Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На территории установят современные игровые и спортивные элементы, рассчитанные на жителей разных возрастов, скамейки и урны. Также там обустроят пешеходные дорожки. Кроме того, территорию оснастят современной системой освещения, благодаря чему площадкой можно будет комфортно пользоваться и в вечернее время. Дополнительно проект предусматривает создание парковочных зон для автомобилей и устройство системы ливнеотвода.

Важной частью благоустройства станет озеленение. На территории появятся зеленые зоны, которые дополнят общественное пространство и создадут дополнительные места для отдыха.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.