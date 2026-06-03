В поселке Яблоновском в Адыгее создадут пространство для семейного отдыха

На территории установят современные игровые и спортивные элементы, рассчитанные на жителей разных возрастов, скамейки и урны. Также там обустроят пешеходные дорожки. Кроме того, территорию оснастят современной системой освещения, благодаря чему площадкой можно будет комфортно пользоваться и в вечернее время. Дополнительно проект предусматривает создание парковочных зон для автомобилей и устройство системы ливнеотвода.