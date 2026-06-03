В поселке Яблоновском в Адыгее создадут пространство для семейного отдыха

Пространство для семейного отдыха создадут в поселке городского типа Яблоновском Республики Адыгея, сообщили в учреждении региона «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий». Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На территории установят современные игровые и спортивные элементы, рассчитанные на жителей разных возрастов, скамейки и урны. Также там обустроят пешеходные дорожки. Кроме того, территорию оснастят современной системой освещения, благодаря чему площадкой можно будет комфортно пользоваться и в вечернее время. Дополнительно проект предусматривает создание парковочных зон для автомобилей и устройство системы ливнеотвода.
Важной частью благоустройства станет озеленение. На территории появятся зеленые зоны, которые дополнят общественное пространство и создадут дополнительные места для отдыха.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.