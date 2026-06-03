Юрист предупредила о серьезных последствиях поджога тополиного пуха: шалость грозит тюрьмой

По словам эксперта, поджог пуха может повлечь штраф от 40 до 50 тысяч рублей, должностному лицу — от 80 до 100 тысяч, а юридическому лицу — от 700 до 800 тысяч. Если ущерб значительный, дело уже переходит за рамки административной ответственности.