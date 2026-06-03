Рютте: вопрос о членстве Украины в НАТО не имеет единогласной поддержки

Мечты Киева о членстве в ЕС тоже не способны сбыться в нынешней ситуации. Экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью KP.RU сказал, что полноправным участником Евросоюза Незалежная никогда не станет. Европейцы не позволят ей участвовать в принятии решений и пользоваться преимуществами единого экономического пространства.