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Приставы рассказали, какие объекты Алексеевского рынка в Воронеже снесут

Сейчас опечатаны помещения на улице Дубровина.

Судебные приставы Левобережного районного отделения Воронежа контролируют процесс приостановления деятельности объектов ООО «Алефъ» на улице Дубровина. Меры приняты в соответствии с определением суда. Об этом рассказали 3 июня в УФССП по региону.

Ранее было вынесено решение о приостановлении деятельности оператора. На следующий день, 29 мая, судебные приставы опечатали помещения.

В тот же день представители руководства организации-должника обратились в суд за разъяснением постановления. В итоге суд вынес определение, уточнив, что приостановлению подлежат исключительно объекты, которые предназначены для сноса.

В соответствии с новым определением судебные приставы приостановили деятельность указанных объектов. В настоящее время должник своими силами проводит снос построек и вывоз строительного мусора.

О завершении всех необходимых работ и фактическом исполнении решения суда — устранении препятствий в распоряжении взыскателем спорными земельными участками — будет сообщено дополнительно, — заверили в УФССП.