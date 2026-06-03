Нехватку бензина АИ-92 на местной сети АЗС зафиксировали в Воронежской области

Накануне, 2 июня, «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Роснефть» ограничила продажу бензина в канистры в Белгородской области. Министр экономического развития и промышленности региона Максим Гусев в ответ на жалобы жителей в соцсети пояснил, что «решение временно ограничить отпуск топлива в канистры принято одной из сетевых компаний для обеспечения безопасности». В социальных сетях и на специализированных площадках с автомобильной тематикой также можно найти сообщения от пользователей из Курской и Воронежской областей, которые не смогли купить бензин в канистру на АЗС «Роснефти». Первые жалобы начали появляться в самом конце мая.