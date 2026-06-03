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Россиянам рассказали, как получить выплаты при повреждении техники в отеле

Турэксперт Кодякова: за сломанную в отеле технику полагается компенсация.

Источник: Комсомольская правда

Если технику в отеле сломали сотрудники, а не сам турист, по закону положена компенсация. Об этом заявила NEWS.ru турэксперт Люсинэ Кодякова.

Специалист пояснила, что администрация не отвечает за личные вещи в номере, в отличие от камеры хранения. Однако, по словам Кодяковой, отель обязан возместить ущерб, если портье уронил ноутбук или из-за протечки трубы залило планшет.

Кодякова подчеркнула, что для выплаты нужно сразу собрать неопровержимые доказательства. Специалист посоветовала сделать фото и видео поломки, найти свидетелей и срочно потребовать составить акт.

Турэксперт добавила, что при отказе отеля от компенсации ущерб можно взыскать через суд. В сложных случаях она порекомендовала обращаться к юристу, учитывая законы страны отдыха.

При этом многие россияне в этом году отказываются от заграничных поездок. Летний отпуск всё чаще предпочитают провести дома, а вот поездки стараются перенести на начало осени.