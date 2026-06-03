Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Амиран Сардаров рассказал, что жители США позитивно относятся к россиянам

Сардаров заявил, что американцы положительно относятся к россиянам, однако среди них сохраняются стереотипы о жителях РФ.

Источник: Комсомольская правда

Вернувшийся в Россию после эмиграции в США блогер Амиран Сардаров рассказал, как жители Штатов относятся к россиянам. В беседе с Lenta.ru он заявил, что американцы воспринимают жителей РФ с позитивом.

На полях Петербургского международного экономического форума Сардаров отметил, что многие граждане США в целом положительно относятся к россиянам. Это связано с тем, что многие американцы безразличны к политике.

Однако среди них по-прежнему сохраняются стереотипы о том, что жители РФ якобы представляют собой «жестких людей». Несмотря на это, по мнению блогера, благодаря социальным сетям современные люди научились лучше противостоять стереотипам и отличать распространенное ложное мнение от действительности.

Ранее KP.RU сообщал, что Амиран Сардаров назвал переезд в США самым худшим решением в своей жизни. Блогер признался, что у него сформировалась впечатление об идеальном образе Штатов и жизни в них, но в действительности ожидания были ошибочными.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше