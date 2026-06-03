Блогер Амиран Сардаров рассказал, что жители США позитивно относятся к россиянам

Вернувшийся в Россию после эмиграции в США блогер Амиран Сардаров рассказал, как жители Штатов относятся к россиянам. В беседе с Lenta.ru он заявил, что американцы воспринимают жителей РФ с позитивом.
На полях Петербургского международного экономического форума Сардаров отметил, что многие граждане США в целом положительно относятся к россиянам. Это связано с тем, что многие американцы безразличны к политике.
Однако среди них по-прежнему сохраняются стереотипы о том, что жители РФ якобы представляют собой «жестких людей». Несмотря на это, по мнению блогера, благодаря социальным сетям современные люди научились лучше противостоять стереотипам и отличать распространенное ложное мнение от действительности.
Ранее KP.RU сообщал, что Амиран Сардаров назвал переезд в США самым худшим решением в своей жизни. Блогер признался, что у него сформировалась впечатление об идеальном образе Штатов и жизни в них, но в действительности ожидания были ошибочными.